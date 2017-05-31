Сирия нуждается в большом объеме гумпомощи, превышающем возможности МККК

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Москва, 31 мая. Сирия испытывает большую потребность в гумпомощи, которая превышает возможности всех международных организаций, работающих в регионе, заявил представитель Международного комитета Красного Креста Магне Барт.

Глава региональной делегации в РФ, Белоруссии и Молдавии МККК Магне Барт прокомментировал потребности Сирии в получении гуманитарной помощи, назвав работу в стране «самой объемной для миссии». «Потребность огромна и превышает возможности всех международных организаций, работающих в Сирии», — сказал представитель международной организации.

По его словам, гуманитарная операция Красного Креста в САР является одной из крупнейших, миссия старается обеспечить прямой доступ продуктов питания и средств первой необходимости для нуждающихся сирийцев. В то же время Барта с сожалением констатировал, что сотрудники миссии наблюдают «недостаток уважения» к гуманитарному праву со стороны участников сирийского конфликта.