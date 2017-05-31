Элитную иномарку за 2 млн рублей угнали в Подмосковье

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Москва, 31 мая. Автомобиль Infiniti FX37 угнали в подмосковном Одинцове. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Согласно приведенным данным, ранее в полицию обратился москвич, по словам которого на улице Чистяковой в Одинцове неизвестные похитили его иномарку 2012-го года выпуска. Мужчина оценил сумму причиненного ущерба в 2 млн рублей.

В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, передает РИАМО.

Напомним, несколько дней назад в Москве задержали двоих мужчин во время попытки похитить экскаватор. Как выяснилось, злоумышленники не знали, как им управлять.