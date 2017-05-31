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Политика
Пушков объяснил заявление Меркель о независимости ЕС от США

Пушков объяснил заявление Меркель о независимости ЕС от США

12:12  31 Мая 2017
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Пушков объяснил заявление Меркель о независимости ЕС от США

Москва, 31 мая. Председатель комитета Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что заявления германского канцлера Ангелы Меркель о «самостоятельном курсе ЕС» без оглядки на политику Вашингтона не следует воспринимать всерьез. Меркель желает отмежеваться от администрации президента Трампа, но не от США.

Пушков объяснил заявление Меркель о независимости ЕС от США

«Заявление Меркель, что ЕС больше не может полагаться на США — это отмежевание не от США, а от администрации Трампа. Не более того. Ей Трамп не по душе», — написал Пушков на своей странице Twitter.

Напомним, по итогам саммита стран Большой семерки и саммита стран-членов НАТО канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз больше не могут ориентироваться на США в политическом курсе и намерены отправиться «в свободное плавание».

#меркель #трамп #пушков
Валентин Меликов
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