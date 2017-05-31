Пушков объяснил заявление Меркель о независимости ЕС от США

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Москва, 31 мая. Председатель комитета Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что заявления германского канцлера Ангелы Меркель о «самостоятельном курсе ЕС» без оглядки на политику Вашингтона не следует воспринимать всерьез. Меркель желает отмежеваться от администрации президента Трампа, но не от США.

«Заявление Меркель, что ЕС больше не может полагаться на США — это отмежевание не от США, а от администрации Трампа. Не более того. Ей Трамп не по душе», — написал Пушков на своей странице Twitter.

Напомним, по итогам саммита стран Большой семерки и саммита стран-членов НАТО канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз больше не могут ориентироваться на США в политическом курсе и намерены отправиться «в свободное плавание».