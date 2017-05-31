В Москве поймали вымогателя, угрожавшего взорвать банк

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Москва, 31 мая. Московская полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать банк и требовавшего шесть миллионов долларов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщил источник ФАН.

О ложном акте терроризма в столице он заявил накануне, позвонил в call-центр банка, расположенного на Спартаковской улице. Оператору он сказал, что собирается взорвать банк и требует, чтобы ему отдали 6 миллионов долларов США наличными. Пять миллионов он собирался оставить себе, а один отдать исполнителям теракта.

Причиной, по которой он решился на такие действия, по его словам, стало то, что сотрудники этого банка якобы довели до инфаркта его отца. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и экстренных служб эвакуировали из здания банка 363 человека. Помещение было осмотрено и взрывных устройств не обнаружили.