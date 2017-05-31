Названо имя и.о. главы набсовета РУСАДА после отставки Исинбаевой

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Москва, 31 мая. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подала в отставку.

Как сообщил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, и.о. председателя набсовета станет Александр Ивлев.

Уход Исинбаевой с поста является требованием Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое считает, что она не является независимой, поскольку была выдвинута Олимпийским комитетом России (ОКР).