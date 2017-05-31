ВКС РФ и спецназ САА блокировали отступление ИГ под Пальмирой
Пальмира, 31 мая. Правительственные войска продолжают наступление на позиции «Исламского государства»*, стремясь к осажденному Дейр эз-Зору.
В наступлении участвуют силы элитного «5-го Легиона» при поддержке вертолетов ВКС РФ. Сирийские и российские военный уже отработали тактику преодоления сопротивления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Основные огневые точки подавляют вертолеты ВКС РФ, разгром противника завершают наземные войска. На восточной части фронта игиловцы попытались отступить, однако сирийское командование своевременно отправило в тыл джихадистов отряд спецназа с ПТРК. В районе месторождения Арак было уничтожено два танка исламистов, оставшиеся боевики ликвидированы огнем с вертолетов.
* Организация запрещена на территории РФ.