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Пальмира, 31 мая. Правительственные войска продолжают наступление на позиции «Исламского государства»*, стремясь к осажденному Дейр эз-Зору.

В наступлении участвуют силы элитного «5-го Легиона» при поддержке вертолетов ВКС РФ. Сирийские и российские военный уже отработали тактику преодоления сопротивления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Основные огневые точки подавляют вертолеты ВКС РФ, разгром противника завершают наземные войска. На восточной части фронта игиловцы попытались отступить, однако сирийское командование своевременно отправило в тыл джихадистов отряд спецназа с ПТРК. В районе месторождения Арак было уничтожено два танка исламистов, оставшиеся боевики ликвидированы огнем с вертолетов.

* Организация запрещена на территории РФ.