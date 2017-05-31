Влажные мечты Тымчука: чем обернется для Киева захват Донбасса «за пять дней»

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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью журналистам заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут за пять-шесть дней смести оборону ополченцев Донбасса, а потом выйти и к границе России. Очередные фантазии Киева развенчал эксперт Федерального агентства новостей.

Тымчук утверждает, что ополченцы якобы создают целые районы обороны, потому что боятся подобной наступательной операции ВСУ. По его словам, даже по самому среднему сценарию ВСУ максимум через неделю выйдут на границу России. При оптимистическом стечении обстоятельств расстояние до границы может быть пройдено быстрее.

Депутат Рады также уверяет, что Новоазовский район на юге ДНР остается самым уязвимым участком обороны. Особенно в свете того, что военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения в три раза больше, чем ополченцев, а техническое превосходство также на стороне украинской армии. Это, если что, слова Тымчука, который уверен: вероятность быстрого наступления — это лишь вопрос политической воли.

«Тяжело комментировать Тымчука — тот живет в параллельной руинской реальности, от слова «руины». Разруха в головах приводит и к разрухе на постукраинском пространстве и не только вследствие ведения боевых действий. Бояться наступления ВСУ смешно по определению. Каждое из этих наступлений заканчивается освобождением новых территорий народных республик. Сейчас же со стороны ВСУ идет озабоченное и неадекватное минирование железнодорожных станций на территории, подконтрольной киевскому режиму», — комментирует специально для ФАН лидер «Славянской гвардии», председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.

Действительно, по последним сообщениям украинские военные заминировали железнодорожную станцию «Горняцкая» у линии соприкосновения в Донбассе. Работами руководили офицеры с нашивками 59-й бригады ВСУ.

«Два относительно последних крупных наступления украинской стороны закончились Светлодарской дугой и массой потерь во время действий в промзоне в Авдеевке. Счет погибших велся минимум на сотни. Так что Тымчук, видно, перепутал 31 мая с 1 апреля, со своим профессиональным праздником. Хотя по идее то же весеннее обострение со всеми психическими проблемами уже должно закончиться. И причин для такого поведения может быть две. Во-первых, это попытка вернуться в информационное пространство. Поддержка режима снижается, как и уровень истерии. Во-вторых, это желание выполнить поставленную задачу в информационном поле», — продолжает эксперт ФАН.

Об этой задаче накануне высказалась вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко. По ее словам, Киев должен заблокировать сайты отдельных районов ДНР и ЛНР, которые якобы нарушают законодательство Украины, «сеют межнациональную рознь», выступая против территориальной целостности и суверенитета страны. На деле же они просто дают людям правду о событиях на территории Донбасса.

«Уровень адекватности Тымчука исчисляется хотя бы тем, что он до сих пор считает дни до вывода российского флота из Крыма. Есть специальный сайт «Флот 2017», он его главный редактор. На этом портале установлен таймер обратного отсчета до вывода, причем он уже давно вышел в ноль, но в минус почему-то не выходит. Согласно влажным мечтам украинских националистов, 28 мая российский флот должен был быть выведен из Севастополя. Вот весь уровень господина Тымчука. Серьезно относиться к его планам и боевому настрою не стоит, но к этим заявлениям отнесся настороженно: возможно, это опять несдержанная утечка планов по разжиганию войны киевских самозванцев. То же бесконтрольное минирование станций — это даже не Сомали и не Камбоджа, а куда хуже: здесь люди поражены еще большей заразой, которую, как верилось, наши предки уничтожили еще в 1945 году», — добавляет Рогов.

Соглашение о базировании Черноморского флота действительно было заключено до 28 мая 2017 года, но после возвращения Крыма в состав России документ утратил силу. Странно, что Тымчук этого не знал. Или сделал вид, что не знал — в струе украинских властей, которые продолжают слепо считать полуостров временно оккупированной территорией.