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Новости Сирии
Хомс: САА провела военный парад в квартале Аль-Ваер

Хомс: САА провела военный парад в квартале Аль-Ваер

11:49  31 Мая 2017
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Хомс: САА провела военный парад в квартале Аль-Ваер

Хомс, 31 мая. В освобожденном от боевиков районе Аль-Ваер состоялся военный парад Сирийской арабской армии.

В пригороде Хомса завершается разминирование жилых домов, промышленных объектов и зданий социального назначения. Квартал Аль-Ваер был полностью освобожден от боевиков, которые были вывезены вместе с членами своих семей в провинцию Идлиб. Эвакуация состоялась в рамках договоренности с командованием ВС САР.

В квартале восстанавливают линии электропередач и телефонную связь. Вновь открылись полицейские участки, больница Аль-Валид приняла первых пациентов после нескольких лет простоя. В торжественном параде приняли участие несколько сотен военнослужащих Сирийской арабской армии, сообщает местный источник.

Алексей Громов
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