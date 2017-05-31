Хомс: САА провела военный парад в квартале Аль-Ваер

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Хомс, 31 мая. В освобожденном от боевиков районе Аль-Ваер состоялся военный парад Сирийской арабской армии.

В пригороде Хомса завершается разминирование жилых домов, промышленных объектов и зданий социального назначения. Квартал Аль-Ваер был полностью освобожден от боевиков, которые были вывезены вместе с членами своих семей в провинцию Идлиб. Эвакуация состоялась в рамках договоренности с командованием ВС САР.

Военный парад Сирийской Арабской армии в районе Ал-Ваер в городе Хомс pic.twitter.com/YxKB5dFJ4w — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) May 31, 2017

В квартале восстанавливают линии электропередач и телефонную связь. Вновь открылись полицейские участки, больница Аль-Валид приняла первых пациентов после нескольких лет простоя. В торжественном параде приняли участие несколько сотен военнослужащих Сирийской арабской армии, сообщает местный источник.