Хомс: САА провела военный парад в квартале Аль-Ваер
Хомс, 31 мая. В освобожденном от боевиков районе Аль-Ваер состоялся военный парад Сирийской арабской армии.
В пригороде Хомса завершается разминирование жилых домов, промышленных объектов и зданий социального назначения. Квартал Аль-Ваер был полностью освобожден от боевиков, которые были вывезены вместе с членами своих семей в провинцию Идлиб. Эвакуация состоялась в рамках договоренности с командованием ВС САР.
В квартале восстанавливают линии электропередач и телефонную связь. Вновь открылись полицейские участки, больница Аль-Валид приняла первых пациентов после нескольких лет простоя. В торжественном параде приняли участие несколько сотен военнослужащих Сирийской арабской армии, сообщает местный источник.