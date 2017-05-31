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Политика
Ситуация с ИГ на Филиппинах вызывает беспокойство Москвы — Захарова

Ситуация с ИГ на Филиппинах вызывает беспокойство Москвы — Захарова

11:52  31 Мая 2017
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Ситуация с ИГ на Филиппинах вызывает беспокойство Москвы — Захарова

Москва, 31 мая. Российские официальные лица внимательно следят за ситуацией на южном филиппинском острове Минданао, где разворачиваются вооруженные действия против боевиков исламских группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», связанных с ИГ* (запрещено в РФ). Обострение обстановки и масштабные боевые действия вызывают обеспокоенность в Москве, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает беспокойство обострение обстановки в ряде южных регионов Филиппин, которое вылилось в столкновения между армейскими подразделениями, силами правопорядка, боевиками террористических группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», — сообщила Захарова в ходе брифинга МИД РФ. — Надеемся, что руководству данной страны в ближайшее время удастся вернуть ситуацию под контроль, не допустить распространения террористической активности на другие регионы страны».

Ситуация с ИГ на Филиппинах вызывает беспокойство Москвы — Захарова

Напомним, приказом президента Филиппин Родриго Дутерте на территории Минданао было введено военное положение после захвата террористами «Абу Сайяф» города Марави. В настоящее время операция по освобождению города почти завершена, однако тяжелые столкновения продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.

#захарова
Валентин Меликов
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