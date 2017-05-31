Ситуация с ИГ на Филиппинах вызывает беспокойство Москвы — Захарова

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Москва, 31 мая. Российские официальные лица внимательно следят за ситуацией на южном филиппинском острове Минданао, где разворачиваются вооруженные действия против боевиков исламских группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», связанных с ИГ* (запрещено в РФ). Обострение обстановки и масштабные боевые действия вызывают обеспокоенность в Москве, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает беспокойство обострение обстановки в ряде южных регионов Филиппин, которое вылилось в столкновения между армейскими подразделениями, силами правопорядка, боевиками террористических группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», — сообщила Захарова в ходе брифинга МИД РФ. — Надеемся, что руководству данной страны в ближайшее время удастся вернуть ситуацию под контроль, не допустить распространения террористической активности на другие регионы страны».

Напомним, приказом президента Филиппин Родриго Дутерте на территории Минданао было введено военное положение после захвата террористами «Абу Сайяф» города Марави. В настоящее время операция по освобождению города почти завершена, однако тяжелые столкновения продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.