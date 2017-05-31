Вслед за ураганом в Москву придет «великий потоп»

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Москва, 31 мая. До четверти месячных осадков может выпасть в Москве за ближайшие сутки.

Таким образом, к утру четверга прирост осадков может составить 12 мм. Ночью и вечером, как ожидается, в российской столице выпадет до 9 мм осадков. При этом, по словам синоптиков, дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра.

В среду скорость ветра составит 17 метров в секунду, в четверг — до 20 метров в секунду. А температура воздуха в среду не превысит 18-20 градусов.

Напомним, что в понедельник на Москву обрушился мощный ураган, в результате которого от падений деревьев погибли 11 человек. Кроме того, было остановлено движение поездов аэроэкспресса.