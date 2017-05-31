Немецкие дипломаты пострадали во время взрыва в Кабуле

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Берлин, 31 мая. Служащие посольства Германии пострадали во время взрыва в Кабуле. Кроме того, погиб охранник дипмиссии, сообщил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«В ходе взрыва были ранены также служащие немецкого посольства, — констатировал немецкий министр. — В настоящее время все сотрудники находятся в безопасности».

Габриэль также добавил, что в трагедии погиб охранник дипмиссии. Он был гражданином Афганистана.

«Я созвал кризисный штаб в министерстве иностранных дел, который продолжает отслеживать ситуацию», — отметил глава МИД Германии.

Ранее Габриэль подчеркнул, что целью теракта в Кабуле стало посольство Германии.