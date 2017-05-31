Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в России

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Москва, 31 мая. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что отечественные производители отлично справляются с выпуском риса, муки, масла, гречи.

«Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор», — добавил он, подчеркнув, что 54% исследованных торговых марок масла имеют высокое качество. Аналогичная ситуация наблюдается с крупами. В данной категории доля высококачественных товаров превышает 80%.

Российские макароны могут составить достойную конкуренцию итальянской продукции, уверен Протасов. Если говорить о непищевых продуктах, то можно отметить швейную промышленность. Однако даже здесь не обошлось без проблем — качество поступающих тканей далеко от высокого класса. Исследования показали, что заказчик, оплачивая качественные материалы, получает синтетику, добавил глава Роскачества.