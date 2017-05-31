Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в России

Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в России

11:53  31 Мая 2017
343

Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в России

Москва, 31 мая. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что отечественные производители отлично справляются с выпуском риса, муки, масла, гречи.

«Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор», — добавил он, подчеркнув, что 54% исследованных торговых марок масла имеют высокое качество. Аналогичная ситуация наблюдается с крупами. В данной категории доля высококачественных товаров превышает 80%.

Российские макароны могут составить достойную конкуренцию итальянской продукции, уверен Протасов. Если говорить о непищевых продуктах, то можно отметить швейную промышленность. Однако даже здесь не обошлось без проблем — качество поступающих тканей далеко от высокого класса. Исследования показали, что заказчик, оплачивая качественные материалы, получает синтетику, добавил глава Роскачества.

#роскачество #продукты
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть