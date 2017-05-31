Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Предложения России о взаимодействии с США в Сирии остаются в силе — МИД РФ

Предложения России о взаимодействии с США в Сирии остаются в силе — МИД РФ

11:57  31 Мая 2017
391

Предложения России о взаимодействии с США в Сирии остаются в силе — МИД РФ

Москва, 31 мая. Предложения российской стороны о взаимодействии с США в борьбе с террористами в Сирии остаются в силе, подтвердила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Захарова подчеркнула, что США не продемонстрировали наличия единой контртеррористической концепции по Сирии. Тем не менее, российская сторона по-прежнему уверена, что это взаимодействие можно сделать реальным, а не оставить на уровне политических контактов — соответствующие предложения остаются в силе. 

#сша #сирия #захарова #рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть