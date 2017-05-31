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Сирия, 31 мая. САА освободила более 35 заключенных в районе Барза в Дамаске. ССА** атаковала позиции иранских отрядов КСИР на юге провинции Хомс. Курды отбили еще один населенный пункт к востоку от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила более 35 заключенных в Барзе на северо-востоке Дамаска; провела артобстрел позиций боевиков в районе населенных пунктов Зетан и Халса на юге провинции Алеппо; уничтожила танк с экипажем террористов ИГ* в восточной части провинции Хомс; открыла огонь по опорным пунктам боевиков ИГ в окрестностях военной авиабазы Дейр эз-Зора; ведет обстрел позиций радикалов ИГ вблизи ключевого города Укейрибат.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции иранских проасадовских отрядов КСИР на юге провинции Хомс.

Курды: отбили у террористов ИГ населенный пункт Раккат Ас-Самра к востоку от Ракки, получили новую партию вооружения от США.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) освободила более 35 человек, которые были заключены в тюрьму боевиками вооруженной оппозиции в районе Барза на северо-востоке Дамаска, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Многие из заключенных были солдатами сирийской армии, а также местными гражданскими лицами, которые были взяты в заложники боевиками в течение последних пяти лет.

Напомним, в понедельник из района в провинцию Идлиб была вывезена последняя партия радикалов, вчера исламисты достигли пункта назначения. Впервые с 2011 года Барза полностью находится под контролем правительственных войск.

Провинция Алеппо

После наращивания боевой мощи подразделения сирийской армии в юго-восточной части провинции Алеппо продолжают крупномасштабное наступление под командованием Сухейла Аль-Хасана, постепенно оттесняя отряды террористов ИГ к Ракке.

Правительственные войска задействуют на данном направлении элитные подразделения САА «Тигры», а также бронированную технику и современное вооружение. В этом году в регионе в целом было уничтожено более 2000 боевиков ИГИЛ*, передает информагентство AMN. Армия Башара Асада планомерно продвигается к Маскане.

Сирийская армия провела артобстрел позиций боевиков в районе населенных пунктов Зетан и Халса на юге провинции Алеппо, передает Twitter-канал (Haq_News_Agency). Территории к югу от Алеппо входят в одну из зон дэскалации в Сирии, однако боевики военных действий в данном регионе не прекращают, поэтому САА вынуждена открывать ответный огонь.

Провинция Хомс

Сирийская армия продолжает развивать наступление на позиции отрядов «Исламского государства»* на востоке провинции Хомс. В ходе недавних столкновений правительственные войска уничтожили танк террористов ИГ вместе с экипажем в районе Расмус Аль-Сабаа к югу от Умм-Сахрей.

Кроме того, правительственные войска провели интенсивный обстрел позиций радикалов ИГ, в результате чего была уничтожена значительная часть оборонительных укреплений «Исламского государства» в этом районе, а также не менее 20 террористов ИГ.

Сирийская арабская армия продолжила вести атаки в районе горной гряды Аш-Шумария к северо-западу от Пальмиры. Командование рассчитывает соединиться с подразделениями САА, действующими в провинции Хама, и окружить отряды террористов ИГИЛ.

Тем временем боевики Сирийской свободной армии (ССА) атаковали позиции иранских проасадовских отрядов КСИР на юге провинции Хомс в районе контрольно-пропускного пункта «Заза». ВКС РФ сдерживают наступление, нанося авиаудары по опорным пунктам исламистов. Об этом сообщает оппозиционный источник в социальной сети Twitter (osodalshrqia_en).

Провинция Дейр эз-Зор

В столице региона вновь происходят столкновения между террористами «Исламского государства» и сирийской армией. Правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам боевиков ИГИЛ в окрестностях военной авиабазы Дейр эз-Зора. Напомним, административный центр провинции делят между собой радикалы ИГ и подразделения САА. Взаимные перестрелки в Дейр эз-Зоре происходят каждый день. Поддержку с воздуха армии САР регулярно оказывают сирийские военные самолеты.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается кровопролитный конфликт между боевиками группировки «Ахрар Аш-Шам с одной стороны и исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой самым радикальным антиправительственным формированием оппозиционного блока «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, с другой. В результате вооруженных столкновений гибнут и мирные жители региона.

Поэтому местное население нередко устраивает демонстрации в столице провинции. В данный момент идут протесты из-за того, что боевики «Тахрир Аш-Шам» арестовали одного из революционных гражданских активистов, Абдель Басета Аль-Сарута, передает местный источник в Twitter (homs_alhdath).

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) вместе с курдскими отрядами YPG отбили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Раккат Ас-Самра, расположенный к востоку от Ракки. Сведения появились на карте Civil War Map.

Кроме того, согласно данным Al Masdar News, курды получили новую партию вооружений, техники и боеприпасов США, среди которых тяжелые пулеметы, противотанковое оружие, а также различные виды бронированных машин. Президент Турции Эрдоган выразил яростный протест против снабжения курдов. Анакара считает, что отряды YPG связаны с Рабочей партией Курдистана (PПК), которая относится в Турции к террористическим группировкам.

Провинция Хама

Тем временем правительственная армия продолжает вести обстрелы укрепрайонов боевиков «Исламского государства» вблизи ключевого города Укейрибат в восточной части провинции Хама. Сирийская армия применяет тяжелую артиллерию и ракетные установки. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, в ближайшие дни начнется масштабное наступление правительственных войск на Укейрибат.

На странице местного источника в Twitter (kheddachemust) появилась информация о том, что боевики создали единый штаб военных операций в регионе. Главой штаба назначен Джамиль аль-Салех, командир группировки «Джейш Аль-Изза», заместителем стал Мухаммад Мансур, командир группировки «Джейш Аль-Наср».

Ирак

После непродолжительного перерыва, в течение которого через гуманитарные коридоры были эвакуированы мирные жители, вооруженные силы Ирака возобновили операции по борьбе с террористами «Исламского государства» в трех последних кварталах, все еще находящихся в оккупации боевиков ИГ в городе Мосул. Иракская федеральная полиция задержала сотни радикалов ИГ у границы района Старый город, а также взяла под контроль территории отеля и больницы, сообщает военный источник в Twitter (HewarMaftuh2).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)