Факт доставки американских ПРО THAAD в Южную Корею скрыли от президента

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Сеул, 31 мая. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин не был осведомлен о том, что в страну доставлены новые элементы американской противоракетной системы наземного базирования THAAD.

Высокопоставленные сотрудники Минобороны Южной Кореи не включили в доклад, представленный президенту Мун Чжэ Ину, сведений о поставке в страну установок ПРО THAAD. Известно, что от нового лидера скрыли доставку сразу четырех ракетных установок. Отметим, что ранее глава Демократической партии «Тобуро» У Вон Сик заявил, что Сеул может вернуть США ее систему ПРО, поскольку THAAD попала в страну без согласования с южнокорейским парламентом, пишет «Свободная пресса».