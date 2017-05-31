Захарова рассказала о контактах России и США по ситуации в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Москва и Вашингтон осуществляют контакты по вопросам разрешения ситуации на Украине. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом, подчеркнула она, не идет речь об изменении нормандского формата переговоров или разработке новых пакетов документов сверх уже имеющихся минских соглашений.

«Существуют различные сопутствующие механизмы в поддержку нормандского формата. Осуществляются контакты между Россией и США на уровне соответствующих представителей», — сказала Захарова.

Напомним, конфликт на Украине разгорелся три года назад, года после государственного переворота ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами военных действий, которые ведутся в Донбассе, стали порядка 10 тысяч человек.