Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Микроавтобус протаранил бетонный блок в Псковской области, есть жертвы

Микроавтобус протаранил бетонный блок в Псковской области, есть жертвы

11:43  31 Мая 2017
40

Микроавтобус протаранил бетонный блок в Псковской области, есть жертвы

Псков, 31 мая. Один человек погиб и трое человек пострадали, согласно предварительной информации, после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса под Псковом. Об этом в среду сообщил официальный представитель главка МЧС по региону.

По данным ведомства, транспортное средство следовало в Минск и в какой-то момент протаранило бетонный блок в Псковской области.

Отмечается, что на 385-м километре шоссе Санкт-Петербург — Невель микроавтобус Volkswagen Transporter протаранил бетонный блок на ремонтируемом участке дороги в Пушкиногорском районе.

В результате ДТП один человек скончался на месте, четыре человека пострадали. Всего же в салоне микроавтобуса находилось девять пассажиров. 

По предварительной версии, водитель не увидел опознавательный знак, который предупреждал о начале участка ремонтных работ. 

#дтп #мчс #петербург #минск #псков #невель
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть