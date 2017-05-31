Микроавтобус протаранил бетонный блок в Псковской области, есть жертвы

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Псков, 31 мая. Один человек погиб и трое человек пострадали, согласно предварительной информации, после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса под Псковом. Об этом в среду сообщил официальный представитель главка МЧС по региону.

По данным ведомства, транспортное средство следовало в Минск и в какой-то момент протаранило бетонный блок в Псковской области.

Отмечается, что на 385-м километре шоссе Санкт-Петербург — Невель микроавтобус Volkswagen Transporter протаранил бетонный блок на ремонтируемом участке дороги в Пушкиногорском районе.

В результате ДТП один человек скончался на месте, четыре человека пострадали. Всего же в салоне микроавтобуса находилось девять пассажиров.

По предварительной версии, водитель не увидел опознавательный знак, который предупреждал о начале участка ремонтных работ.