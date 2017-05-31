Электрокар Tesla Model 3 получит аскетичный салон

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Пало-Альто. 31 мая. Фотошпионы показали первые снимки электромобиля Tesla Model 3. На кадрах видно, что салон автомобиля получил аскетичное оформление.

Первые фото нового электрокара удалось сделать во время тестов машины в Калифорнии. Шпионы заглянули в салон автомобиля, однако ничего интересного они там не увидели. Весь интерьер Tesla Model 3 упрощен до минимума. Единственные его отличия от концепта — увеличение количества спиц на руле. Теперь их будет три вместо двух. В Model 3 также можно заметить громадный сенсорный монитор, который висит над главной консолью, передает издание Carscoops.

Есть версии, что электрокар постепенно будет сходить с конвейера. Кроме того, компания Илона Маска пообещала разделить первые образцы электрокара между сотрудниками, которым необходимо сообщить руководству о всех проблемах в эксплуатации. Это, по мнению компании Tesla, поможет спасти модель от различных недоработок.