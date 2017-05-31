Теракт в Кабуле был направлен на посольство Германии — МИД

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Берлин, 31 мая. Целью теракта в Кабуле стало посольство Германии. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль.

Министр подчеркнул, что особенно подлым в этом нападении является то, что целью стали члены посольства и мирные люди, работающие на благо Афганистана, передает Reuters.

В Twitter Габриэль отметил, что теракт произошел в непосредственной близости от посольства Германии.

«Он был направлен на мирных граждан и тех, кто находится в Афганистане, чтобы работать ради лучшего будущего страны и ее жителей. И то, что именно люди стали целью, вызывает особенное презрение», — отметил глава немецкого МИД.

Напомним, сегодня взрыв прогремел в столице Афганистана. Его жертвами стали более 90 человек, более 300 ранены.