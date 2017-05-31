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Политика
Теракт в Кабуле был направлен на посольство Германии — МИД

Теракт в Кабуле был направлен на посольство Германии — МИД

11:40  31 Мая 2017  /обновлено: 11:46  31 Мая 2017
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Теракт в Кабуле был направлен на посольство Германии — МИД

Берлин, 31 мая. Целью теракта в Кабуле стало посольство Германии. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль. 

Министр подчеркнул, что особенно подлым в этом нападении является то, что целью стали члены посольства и мирные люди, работающие на благо Афганистана, передает Reuters. 

В Twitter Габриэль отметил, что теракт произошел в непосредственной близости от посольства Германии.

«Он был направлен на мирных граждан и тех, кто находится в Афганистане, чтобы работать ради лучшего будущего страны и ее жителей. И то, что именно люди стали целью, вызывает особенное презрение», — отметил глава немецкого МИД. 

Напомним, сегодня взрыв прогремел в столице Афганистана. Его жертвами стали более 90 человек, более 300 ранены. 

#кабул
Владимир Багров
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