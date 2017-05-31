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Общество
Матвиенко поручила выяснить, почему москвичей не оповестили об урагане

Матвиенко поручила выяснить, почему москвичей не оповестили об урагане

11:52  31 Мая 2017
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Матвиенко поручила выяснить, почему москвичей не оповестили об урагане

Москва, 31 мая. В Совфеде приняли решение выяснить, по какой причине должным образом не функционирует система оповещения граждан о предстоящих ЧС и стихийных бедствиях. Так, о шквале 29 мая москвичи ничего не знали.

Как сообщил на заседании палаты сенатор Франц Клинцевич, в настоящее время высказывается очень много претензий МЧС и Росгидрометцентру в результате того, что положенных предупреждений не было. По его словам, нужно разобраться и впоследствии довести до общего сведения, что стало причиной.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также поддержала Клинцевича. Она призвала дать соответствующее поручение профильным комитетам — по обороне и безопасности и по аграрной политике.

Матвиенко поручила выяснить, почему москвичей не оповестили об урагане

Накануне мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ураган, который бушевал в Москве и Подмосковье 29 мая, стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в городе.

#москва #матвиенко #клинцевич #ураган #совет федерации
Тимур Румянцев
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