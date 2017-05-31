Ничто не забыто: как Россия выплатит крымчанам долги СССР

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В Госдуме предлагают выплатить долги Советского Союза по вкладам и государственным ценным бумагам жителям Севастополя и Крыма. Инициатором этого законопроекта выступил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Дмитрий Белик.

По мнению Белика, выплата компенсаций по советским депозитам и ценным бумагам станет поддержкой для жителей Крыма, которые в настоящий момент находится в очень «непростом социальном положении». Он отметил, что у крымчан должна быть возможность получить компенсацию, например, подтвердив наличие сберкнижки в отделении «Сбербанка» или другого уполномоченного банка, потому что на территории Крыма пока еще нет отделения «Сбербанка».

В настоящий момент законопроект проходит согласование в профильном экспертном совете Государственной думы и в правительстве Российской Федерации.

Согласно законопроекту, выплата денег планируется по вкладам и ценным бумагам Советского Союза до 2022 года включительно. Отмечается, что равномерные ежегодные выплаты могут составлять около 0,6 миллиарда рублей.

Более того, предполагается, что будут внесены поправки в бюджет на 2017-2019 годы. В настоящий момент на компенсации по вкладам и сертификатам «Сбербанка» Советского Союза, а также по другим казначейским обязательствам СССР в бюджет на 2017-2019 годы заложено 16,5 миллиардов рублей (по 5,5 миллиарда рублей в год).

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что прежде чем заниматься законопроектом, необходимо для начала ответить на вопрос, есть ли у государства необходимые на это средства. Это важно знать, «чтобы он не стал мертворожденным ребенком». Сенатор подчеркнула, что сейчас необходимо изучить позицию министерства финансов перед дальнейшей работой над поправками.

Дмитрий Белик, автор законопроекта, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что он избирался в Государственную думу России от города-героя Севастополя. И поскольку Севастополь и Крым являются полноправными субъектами РФ, то «вполне справедливо будет, если крымчане и севастопольцы получают такую же возможность, которую имели все жители Российской Федерации».

«Речь идет о возврате, возмещении, компенсации своих вкладов, которые были утеряны во время перестройки. То есть деньги на книжках пропали. В России этот закон действовал уже достаточно давно. Большинство россиян уже получили компенсацию по вкладам. В Крыму и Севастополе, естественно, никто ничего не получал. Потому, что это все было до 2014 года, когда полуостров принадлежал другому государству. Поскольку мы сегодня являемся уже частью Российской Федерацией, я считают абсолютно логичным, что этот законопроект должен работать и действовать в отношении крымчан и севастопольцев. Жители Крыма должны получить возможность возместить свои вклады. Тем более, мы все прекрасно понимаем, что Российская Федерация является правопреемникам Советского Союза. Поэтому здесь все логично и своевременно», — добавил Дмитрий Белек.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что инициатива депутат Белика хороша уже тем, что апеллирует к справедливости. Даже если вкладчики Крыма и Севастополя получат небольшие суммы, справедливость все равно будет восстановлена.