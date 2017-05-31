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Новороссия
ДНР: жилой дом в Зайцево уничтожен обстрелом со стороны ВСУ

ДНР: жилой дом в Зайцево уничтожен обстрелом со стороны ВСУ

11:40  31 Мая 2017
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ДНР: жилой дом в Зайцево уничтожен обстрелом со стороны ВСУ

Донецк, 31 мая. Жилой дом в Зайцево был уничтожен обстрелом со стороны ВСУ в Донецкой народной республике, заявил исполняющий обязанности руководителя администрации Горловки Иван Приходько.

ВСУ атаковали район Горловки из минометов калибром 82 миллиметра. В результате обстрелов в Зайцево был разрушен жилой дом.

«По улице Красный Партизан, 16/а прямым попаданием уничтожен дом», — констатировал Приходько.

ДНР: жилой дом в Зайцево уничтожен обстрелом со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские силовики ранним утром 31 мая атаковали населенный пункт Коминтерново Новоазовского района ДНР. Местные власти сообщили о том, что прямое попадание снаряда ВСУ разрушило здание магазина.

Катерина Тимошенская
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