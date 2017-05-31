ДНР: жилой дом в Зайцево уничтожен обстрелом со стороны ВСУ

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Донецк, 31 мая. Жилой дом в Зайцево был уничтожен обстрелом со стороны ВСУ в Донецкой народной республике, заявил исполняющий обязанности руководителя администрации Горловки Иван Приходько.

ВСУ атаковали район Горловки из минометов калибром 82 миллиметра. В результате обстрелов в Зайцево был разрушен жилой дом.

«По улице Красный Партизан, 16/а прямым попаданием уничтожен дом», — констатировал Приходько.

Ранее сообщалось, что украинские силовики ранним утром 31 мая атаковали населенный пункт Коминтерново Новоазовского района ДНР. Местные власти сообщили о том, что прямое попадание снаряда ВСУ разрушило здание магазина.