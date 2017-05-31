Триста человек не могут вылететь из Петербурга в Анталью из-за проблем с самолетом

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Санкт-Петербург, 31 мая. Около 300 пассажиров авиакомпании «ВИМ Авиа» не смогли вылететь из Петербурга в Анталью, поскольку самолет Boeing-777 не был допущен до вылета по техническим причинам.

Воздушное судно должно было покинуть воздушную гавань Петербурга в 03.55, однако из неполадок в системах самолета рейс был перенесен на 12.20.

«Все пассажиры будут перевезены, как рейсами «ВИМ-Авиа», так и сторонних авиакомпаний. Сейчас мы корректируем расписание. Часть пассажиров разместили в гостиницах. Пассажирам в аэропорту предоставлены напитки и питание», — пояснили в авиакомпании.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», это уже не первый подобный случай с авиакомпанией «ВИМ Авиа». Ранее сообщалось о том, что 120 детей ждали 10 часов вылета в лагерь в болгарскую Варну.