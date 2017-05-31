Не завидуй: МИД РФ напомнил Киеву историю Украины

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Москва, 31 мая. Российское дипломатическое ведомство оказалось втянутым в спор с украинской стороной после сделанного президентом Путиным замечания о том, что российско-французские отношения начались еще в 1051 году, когда дочь киевского князя Ярослава стала женой французского короля Генриха. В официальном аккаунте Украины в Twitter, который ведут в администрации президента Порошенко, попытались «напомнить России последовательность событий».

МИД РФ ответил призывом уважать совместное прошлое, используя его для объединения, а не для размежевания, но что украинский аккаунт ответил видеороликом из мультика «Симпсоны», где Россия в ООН превращается в Советский Союз и звучит фраза «Вы же не меняетесь, не так ли?».

​«Украина, не завидуй. В 1051 году Киев был столицей единой Руси, которая включала в себя территории современных Белоруссии, Украины и России», — написал МИД России.

Kyivan Rus stretched to modern-day areas of ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? too. Don’t give the “triune nation” nonsense pls and comply with int law pic.twitter.com/DVO9NToZiP — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

На предложения признать, что древняя Русь была триединым государством с центром в Киеве украинская сторона отреагировала требованием «не нести чушь». Ранее замглавы администрации Порошенко Дмитрий Шимкив, защищая Анну Ярославну от «похищения» Путиным заявил, будто бы именно киевская княжна привезла в Париж Реймсское Евангелие, написанное, якобы, на Украине.