Шойгу: 99% пусковых установок РВСН находятся в боеготовности

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Москва, 31 мая. Обеспечение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации новейшим вооружением и техникой достигнет 66 процентов к окончанию этого года. Об этом заявил глава оборонного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам российского министра, на сегодняшний день ведется активное переоснащение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования.

В итоге к окончанию года уровень обеспечения модернизированным вооружением и военной техникой Ракетных войск стратегического назначения будет доведен до отметки 66%, подчеркнул Шойгу.

Кроме того, в полной боеготовности сейчас находятся 99% установок РВСН, отметил глава Минобороны. Это позволяет со 100-процентным результатом решать задачи ядерного сдерживания.