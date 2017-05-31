Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Шойгу: 99% пусковых установок РВСН находятся в боеготовности

Шойгу: 99% пусковых установок РВСН находятся в боеготовности

11:33  31 Мая 2017
57

 

ШойгуМосква, 31 мая. Обеспечение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации новейшим вооружением и техникой достигнет 66 процентов к окончанию этого года. Об этом заявил глава оборонного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам российского министра, на сегодняшний день ведется активное переоснащение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования.

В итоге к окончанию года уровень обеспечения модернизированным вооружением и военной техникой Ракетных войск стратегического назначения будет доведен до отметки 66%, подчеркнул Шойгу. 

Кроме того, в полной боеготовности сейчас находятся 99% установок РВСН, отметил глава Минобороны. Это позволяет со 100-процентным результатом решать задачи ядерного сдерживания. 

#россия #шойгу #рф #рвсн #армия
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть