Идлиб: исламисты ведут междоусобные столкновения на юге провинции

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Идлиб, 31 мая. Два филиала группировки «Джебхат ан-Нусра» обвиняют друг друга в предательстве и ведут междоусобную войну.

В сирийской провинции Идлиб сложилась напряженная ситуация из-за постоянных конфликтов, которые вспыхивают между различными исламистскими группировками. В регион эвакуируют тысячи боевиков из пригородов Дамаска, Хомса и Алеппо в соответствии с заключенным с правительством Сирии соглашением.

Оказавшись в одном регионе, джихадисты устроили масштабный конфликт. Два филиала террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) сражаются друг с другом в южной части провинции с переменным успехом. Боевикам удалось практически полностью уничтожить два подразделения «умеренной» «Свободной сирийской армии», дислоцированных в Идлибе, сообщает источник в САР.