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Политика
Сирия: в МИД РФ объяснили, как авианалеты коалиции США помогают ИГ

Сирия: в МИД РФ объяснили, как авианалеты коалиции США помогают ИГ

11:24  31 Мая 2017
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Сирия: в МИД РФ объяснили, как авианалеты коалиции США помогают ИГ

Москва, 31 мая. Удары ВВС западной коалиции в Сирии только осложняют обстановку в стране и не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о недавнем обстреле террористами ИГ* города Дейр-эз-Зор, а также данных сирийского  агентства SANA об авиаударе сил коалиции США по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, унесшего жизни 35 мирных жителей, и ударе  27 мая южнее города Ракка, в результате которого 20 мирных жителей погибли и 7 получили ранения.

 «Осуждаем подобные, мягко сказать, непродуманные и плохо спланированные акции, которые осуществляются под предлогом борьбы с международным терроризмом», — сказала дипломат, подчеркнув, что на деле эти авианалеты лишь ведут к росту жертв среди мирного населения республики, сеют хаос и разрушения, а также играют на руку ИГ и «Джебхат-ан-Нусра» (запрещены в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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