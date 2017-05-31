Идлиб: около 50 оппозиционеров сбежали из плена «Ан-Нусры»

В Избранное

Скопировать

Абу Аль-Духур, 31 мая. Группа боевиков «Свободной сирийской армии» совершила дерзкий побег из плена «Джебхат ан-Нусры».

Пленники принадлежали к двум подразделениям проамериканской «Свободной сирийской армии», которые были практически полностью уничтожены в столкновениях с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Оппозиционеры содержались в тюрьме на юго-востоке провинции Идлиб в населенном пункте Абу Аль-Духур.

Местный источник сообщил, что одному из заключенных удалось завладеть автоматом охранника и разоружить его сослуживцев. После чего исламисты были заперты в камерах, а пять десятков «умеренных» оппозиционеров скрылись в пустынной местности.