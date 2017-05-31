Подмосковные налетчики на «Жигулях» ограбили водителя протараненного джипа

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Москва, 31 мая. Три грабителя инсценировали ДТП с участием джипа и «Жигулей» на дороге в Одинцовском районе, похитив у избитого водителя около 150 тысяч рублей, сообщили в подмосковном управлении МВД.

Три жителя поселка Заречья в Подмосковье инсценировали ДТП на «Жигулях», врезавшись в джип мужчины из деревни Глазынино. Возмущенного водителя избили и отобрали деньги в размере 150 тысяч рублей. Известно, правоохранительные органы задержали злоумышленников, передает «Подмосковье 360». В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело о разбое, им грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».