Бывшему президенту Польши Валенсе грозит до 5 лет лишения свободы
Варшава, 31 мая. Бывший президент Польши Лех Валенса стал фигурантом уголовного дела, которое инициировало республиканское агентство внутренней безопасности.
Экс-лидера страны подозревают в публикации сведений, содержащих секретную информацию. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора окружной прокуратуры в городе Зелена-Гура Анджея Стефановского. К расследованию приступили в середине мая.
По данным агентства, Васенса обнародовал документы управления госбезопасности 27-летней давности. Польские законы за такой проступок предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.
Бывший президент решительно опровергает обвинения и заявляет о своей невиновности.