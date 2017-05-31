Бывшему президенту Польши Валенсе грозит до 5 лет лишения свободы

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Варшава, 31 мая. Бывший президент Польши Лех Валенса стал фигурантом уголовного дела, которое инициировало республиканское агентство внутренней безопасности.

Экс-лидера страны подозревают в публикации сведений, содержащих секретную информацию. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора окружной прокуратуры в городе Зелена-Гура Анджея Стефановского. К расследованию приступили в середине мая.

По данным агентства, Васенса обнародовал документы управления госбезопасности 27-летней давности. Польские законы за такой проступок предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Бывший президент решительно опровергает обвинения и заявляет о своей невиновности.