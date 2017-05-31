Сексуальный маньяк с Камчатки арестован в Курске за изнасилование 14-летней давности

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Курск, 31 мая. Житель Камчатки задержан в Курской области по подозрению в изнасиловании 13-летней девушки. Преступление было совершено еще в 2003 году.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В ходе следствия, было установлено, что житель камчатского города Елизово, находясь у себя дома, изнасиловал школьницу.

После совершения преступления мужчина уехал с Камчатки, долгое время проживал на Украине, где также совершил ряд изнасилований и разбойных нападений. За соответствующие преступления он был отправлен в тюрьму, где проходил принудительное лечение. Освободившись, мужчина вернулся на территорию РФ, чтобы снова начать свои зверства. Однако сотрудникам полиции Курской области удалось вовремя поймать маньяка. В данный момент решается вопрос о его доставке на Камчатку для проведения следственных действий, сообщает Inforeactor.