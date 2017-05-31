Росавиация выявила две причины массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа»

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Санкт-Петербург, 31 мая. В результате проверки Росавиацией авиакомпании «ВИМ-Авиа» были выявлены две причины массовых задержек рейсов.

Согласно первой, это нехватка самолетов — данная причина была озвучена ранее. Как известно, два борта авиакомпании находятся сейчас на срочном ремонте, а резервных у нее нет.

Вторая причина — нехватка экипажей. Авиакомпания взяла на себя огромный объем работы, который не соответствует наличию летных экипажей, в результате чего к 20 мая у многих пилотов закончилась санитарная норма.

Таким образом, де-факто они не имеют права летать до наступления следующего месяца. По результатам проверки «ВИМ-Авиа» получит предписание.

К слову, для «ВИМ-Авиа» подобная ситуация складывается не впервые. В прошлом году с началом сезона отпусков компания тоже задерживала рейсы. Тогда Росавиация предупредила перевозчиков, что за подобные проступки может лишить авиакомпанию сертификата эксплуатанта.