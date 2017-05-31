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Политика
Более 20 боевиков ИГИЛ уничтожены афганскими военными

Более 20 боевиков ИГИЛ уничтожены афганскими военными

11:22  31 Мая 2017
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Более 20 боевиков ИГИЛ уничтожены афганскими военными

Кабул, 31 мая. В течение минувших суток силам афганских правоохранительных органов, спецслужб и армии удалось уничтожить более 23 боевиков террористического «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) вместе с принадлежавшими боевикам складами вооружения и припасов. Соответствующую информацию распространил аппарат губернатора провинции Нангархар.

Более 20 боевиков ИГИЛ уничтожены афганскими военными

По словам официальной представителя губернатора Атауллы Хогьяни, были убиты 23 сторонника ИГИЛ*. По данным других источников, в ходе спецоперации против террористов, проникающих в Афганистан с востока, были выявлены и уничтожены четыре тайных хранилища вооружений и припасов ИГИЛ на территории уездов Хеска Мина, Ачин и Кут. 

Вооруженные силы захватили значительное количество тяжелого и легкого вооружения, разоблачив тайные убежища террористов.

Более 20 боевиков ИГИЛ уничтожены афганскими военными

Напомним, сегодня в столице Афганистана прогремел мощнейший взрыв неподалеку от посольства Франции. В результате взрыва погибли более 50 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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