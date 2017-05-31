Башкирская пенсионерка зарезала мужа ножом, которым тот зарезал сына
Уфа, 31 мая. Жительницу Кигинского района Башкортостана подозревают в убийстве супруга. За несколько мгновений до преступления мужчина этим же ножом зарезал сына. Уголовное дело против 64-летней пенсионерки возбуждено по статье «Убийство».
Трагедия произошла в одном из домов села Тугузлы. Женщина находилась на кухне, когда ее супруг и 36-летний сын выпивали в комнате. В какой-то момент хозяйка услышала шум, выглянула и увидела сына, лежащего на полу без признаков жизни.
«Мужчина находился на полу с колото-резаным ранением грудной клетки, рядом лежал нож. Подняв его, женщина нанесла удар в грудь супругу, от чего он сразу скончался. Сейчас назначена экспертиза для установления точных причин смерти мужчин. Подозреваемая задержана», — сообщили в СУ СК по республике Башкортостан.