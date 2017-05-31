Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Депутаты предлагают разрешить инвесторам возвращать средства акциями предприятия

Депутаты предлагают разрешить инвесторам возвращать средства акциями предприятия

11:51  31 Мая 2017
47

Депутаты предлагают разрешить инвесторам возвращать средства акциями предприятия

Москва, 31 мая. Законопроект о конвертируемом займе подготовлен для внесения на рассмотрение в Госдуме. Об этом сообщил автор документа глава комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам Николай Николаев.

Законопроект предполагает введение новых корпоративных механизмов, применяемых за рубежом, в том числе конвертируемый заем, позволяющий инвесторам превращать средства на развитие компании в акции и доли в случае роста бизнеса и привлечения инвестиций. В настоящий момент это возможно только в случае негативного сценария развития бизнеса.

«Отсутствие таких механизмов в российском праве приводит к тому, что участники отношений вынуждены структурировать сделки по привлечению инвестиций в капитал обществ по иностранному праву», — пояснил Николаев.

По мнению автора, это поможет привлечь на рынок новых игроков и снизить риски для инвестора. В случае негативного сценария он сможет получить свои средства назад, а в случае успешного развития бизнеса — долю в компании, сообщает «Парламентская газета».

Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть