Депутаты предлагают разрешить инвесторам возвращать средства акциями предприятия

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Москва, 31 мая. Законопроект о конвертируемом займе подготовлен для внесения на рассмотрение в Госдуме. Об этом сообщил автор документа глава комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам Николай Николаев.

Законопроект предполагает введение новых корпоративных механизмов, применяемых за рубежом, в том числе конвертируемый заем, позволяющий инвесторам превращать средства на развитие компании в акции и доли в случае роста бизнеса и привлечения инвестиций. В настоящий момент это возможно только в случае негативного сценария развития бизнеса.

«Отсутствие таких механизмов в российском праве приводит к тому, что участники отношений вынуждены структурировать сделки по привлечению инвестиций в капитал обществ по иностранному праву», — пояснил Николаев.

По мнению автора, это поможет привлечь на рынок новых игроков и снизить риски для инвестора. В случае негативного сценария он сможет получить свои средства назад, а в случае успешного развития бизнеса — долю в компании, сообщает «Парламентская газета».