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Общество
Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток

Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток

17:30  31 Мая 2017
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Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток

Москва, 31 мая. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев полностью признал свою вину в получении взяток и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщил прокурор Басманного суда Москвы.

Защита Соловьева попросила учесть это и изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд на три месяца, до 4 сентября, продлил арест экс-главе Удмуртии.

Соловьев был задержан 4 апреля по обвинению в получении 140 млн рублей взятки строительстве мостов от представителей компаний-подрядчиков.

Катерина Михайлиди
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