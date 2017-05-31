Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток
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Москва, 31 мая. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев полностью признал свою вину в получении взяток и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщил прокурор Басманного суда Москвы.
Защита Соловьева попросила учесть это и изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд на три месяца, до 4 сентября, продлил арест экс-главе Удмуртии.
Соловьев был задержан 4 апреля по обвинению в получении 140 млн рублей взятки строительстве мостов от представителей компаний-подрядчиков.
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