Спасатель пропал в горах Сочи после схода оползня

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Сочи, 31 мая. Спасатель на квадроцикле отправился на помощь людям в горах Сочи и пропал после схода оползня, сообщили представители ЮРПСО МЧС.

В районе одного из горнолыжных курортов Сочи заблудились четверо человек. Они смогли связаться со спасателям и сообщить. что попали под камнепад. На их поиски выехал спасатель на квадроцикле. Через час в зоне поисков сошел оползень.

Специалисты МЧС вновь связались с заблудившимися и узнали, что три человека спустились до 960 метров, но на склоне осталась одна девушка. Вскоре троих вывели в безопасное место.

Кроме того, в МЧС не смогли связаться со спасателем, который отправился на помощь. К его поискам уже подключены кинологи и беспилотная авиация. В районе остается актуальной угроза схода новых оползней и камнепадов.

После разрушительного урагана в Москве МЧС собирается задействовать громкоговорители для предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях, передает Ura.Ru.