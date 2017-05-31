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Россия
Названы сроки строительства двух десантных вертолетоносцев для ВМФ России

Названы сроки строительства двух десантных вертолетоносцев для ВМФ России

13:16  31 Мая 2017
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Названы сроки строительства двух десантных вертолетоносцев для ВМФ России

Москва, 31 мая. Два десантных корабля-вертолетоносца с дизель-газотурбинной силовой установкой будут построены в России до 2027 года. По словам источника в российской «оборонке», вертолеты Ка-52К составят основу их авиагруппы.

Согласно приведенным данным, уже в 2018 году начнутся опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам, строительство головного корабля с поставкой планируется начать в 2020 году, он будет передан флоту в 2024 году. На 2022 год намечено производство единственного серийного корабля с поставкой в 2026-м.

По словам источника, на кораблях также будут базироваться вертолеты Ка-31, Ка-29 и Ка-27, передает ТАСС.

Напомним, накануне заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года.

#вмф рф
Тимур Румянцев
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