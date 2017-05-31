Сирия: в МИД РФ сообщили о потерях террористов ИГ под Пальмирой

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Москва, 31 мая. Российские военные пресекли попытки прорыва террористов «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусра» в районе Пальмиры в Сирии, уничтожив более 100 боевиков и более 30 их пикапов с пулеметами, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что группы террористов пытаются покидать районы Ракки, однако один из таких прорывов был успешно предотвращен: объекты террористов были поражены крылатыми ракетами, выпущенными с корабля «Адмирал Эссен» и подлодки «Краснодар» в акватории Средиземного моря.

Кроме того, Захарова сообщила о растущем напряжении на востоке Хамы, где боевики обстреливают город Соломия, оказывают армии Асада ожесточенное сопротивление, минируют дороги и средства транспорта, а также устраивают показательные казни. «Усиляются стычки между самими террористами, в горных ущельях бои ведут ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра», террористы выбиты из города Губирра», — добавила официальный представитель ведомства.

Напомним, ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.