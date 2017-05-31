Пьяная женщина воткнула нож в своего любовника в Подольске

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Подольск, 31 мая. Житель московской области обратился за помощью к врачам с колото-резаной раной, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.

Как стало известно, 30-летний мужчина, ранее судимый, поссорился со своей возлюбленной во время совместных посиделок с алкогольными напитками. В ходе конфликта женщина схватила нож и пырнула его со всей силы.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали агрессивную даму — ей оказалась 28-летняя уроженка Нижегородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает телеканал «360».