ВСУ обстреляли юг ДНР: в Коминтерново разрушено здание

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Донецк, 31 мая. Киевские силовики ранним утром атаковали населенный пункт Коминтерново Новоазовского района ДНР, прямое попадание снаряда разрушило здание местного магазина, сообщили в местной администрации.

Ситуация в Донбассе по-прежнему не улучшается — обстрелы территорий республик ДНР и ЛНР со стороны киевских силовиков продолжаются. Так, ранним утром около 7-00 ВСУ обстреляли село Коминтерново на юге ДНР. Снаряд разрушил кровлю, стену и двери сельского магазина, сообщили в пресс-службе райадминистрации. Данных о возможных пострадавших пока нет. Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки подвергли обстрелам 17 населенных пунктов Донецкой республики.