К российским базам «Хмеймим» и Тартус приблизились военные самолеты США

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Хмеймим, 31 мая. Самолеты ВМС США ведут постоянную разведку в зоне проведения учений российских военных кораблей.

Западные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации сообщили, что американские разведывательные и противолодочные самолеты ЕР-3Е Aries II и P-8A Poseidon приблизились к российским базам в порту Тартус и в городе Хмеймим. Авиация США держалась на расстоянии около 50 километров от побережья. Патрулирование территории велось поочередно.

Самолеты ВМС США взлетели в авиабазы Суда-бей, расположенной на острове Крит. Разведка велась несколько часов. В Минобороны РФ сообщили, что согласно навигационному предупреждению ВМФ России проводит учебные пуски ракет в восточном Средиземноморье у берегов Сирии. Маневры проходят в международных водах, сообщает «Телеканал 360».