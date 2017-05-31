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Общество
Власти Москвы рассказали о борьбе с пробками

Власти Москвы рассказали о борьбе с пробками

11:12  31 Мая 2017
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Власти Москвы рассказали о борьбе с пробками

Москва, 31 мая. Пробки — вечный бич мегаполисов. Власти российской столицы рассказали о планах по борьбе с этой актуальной проблемой. Каждый год в Москве будут сдавать по 100 километров новых дорог, что должно существенно отразиться на загруженности магистралей.

Кроме того, в городе реализуется масштабная программа строительства метрополитена. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

«Второе кольцо метро обеспечит лучшую проницаемость районов, их связь. Это мегапроект», — цитирует его «Вечерняя Москва»

Власти Москвы рассказали о борьбе с пробками

По словам чиновника, в течение ближайших трех лет протяженность московского метрополитена увеличится на 160–170 километров: увеличится длина Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Замоскворецкой линий, а также будет запущен третий пересадочный контур.

#хуснуллин
Алексей Громов
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