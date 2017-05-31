Безусловные знания и воображаемые доказательства. Колонка Олега Денежки

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Всяческая либерально-демократическая общественность давно уже привыкла жить вне области доказательной логики и фактологических знаний. Факты и логика по отдельности — есть для них тоталитарное зло, а в сочетании это зло в квадрате. А раз так, то можно нести любую ахинею и говорить, что она доказана, потому что доказательства есть, и все их знают. А раз все знают, то зачем их озвучивать?

Эта риторика в отношении России в последнее время, кажется, доведена до апогея абсурда. Хотя, учитывая историю, предела абсурда не существует вовсе. В Пруссии неявно было лишь ограничено юнкерское землевладение (крепостное право) в 1859 году, в России в 1861 отменено прямым комплексом законов, в Америке рабство было отменено лишь после гражданской войны в 1864-м, про изгнание индейцев я даже не заикаюсь. Но тирания — это Россия. Как всем хорошо известно, и доказано.

Эта риторика сохраняется и развивается сегодня. Одно время флагманом бездоказательной риторики была Дженнифер Псаки, официальный спикер госдепа США. Доказательной базой всех ее заявлений было два тезиса: «Это написано у меня на бумаге» и «Доказательства есть, но мы их не покажем, они в офисе». Так и вся антироссийская риторика базируется на бумаге и на каких-то вещах, оставшихся в офисе.

Два персонажа, наглядно демонстрирующие модель поведения «как всем хорошо известно» и «это доказано», не просто хорошо известны в России, но уже успели всем порядком надоесть. Это ярые украинские патриоты Олеся Яхно и Славик Ковтун. Риторика их безупречна.

На многочисленных российских политических ток-шоу эти персонажи частые гости, и биографии их достаточно специфичны. Позиционирует они себя как журналисты и политологи. Но так ли это? Не так. И сразу понятно, откуда в современной антироссийской риторике доминирует бездоказательное безусловное начало.

Вот Олеся Яхно. Относительно молода, родилась в 1978 году в Винницкой области, в городе Немирове. Это важная деталь. Город одноименный с популярной украинской водкой был под поляками, стал центром антипольского восстания, был под турками, являлся резиденцией брацлавских хасидов. Иудеев то есть. Наконец, после второго раздела Польши попал в состав Российской империи. Вы думаете, после такой каши в истории у его жителей будет ясность в голове?

Вот и толкует в режиме глухаря на всех ток-шоу Олеся Яхно. Она просто говорит. Все, что придет в голову. Да и образование у нее под стать.

«Россия проиграла Донбасс, который мечтает, вернуться в состав Украины, а российское руководство теряет популярность. Рейтинг президента не более 10%, и все действия российского правительства — это результат страха перед оранжевой революцией, которая неизбежна в России, в то время как на Украине идет значительный экономический рост, а президент Порошенко, являясь признанным общенациональным лидером, продолжает успешные демократические реформы», — заявляет на всех ток-шоу Яхно.

Все это общеизвестно и доказано, и доказательства все знают, и она не попугай, чтобы повторять то, что все и так знают, и бла-бла-бла. Откуда такая демагогия? А присмотримся. К биографии, а точнее, к образованию нашего пациента.

Итак. Сначала факультет журналистики Киевского национального университета, затем в 2000 году — магистратура. Это классика жанра — не работать, а учиться. Тяга к знаниям оказалась непреодолимой, и следующим шагом стала учеба в Академии государственной налоговой службы. Какая глубокая связь с журналистикой, правда? Но кандидатскую диссертацию она защитила по политологии и стала кандидатом политических наук.

Сам по себе факт, что есть такая наука, как политология, весьма спорен. Политика не есть предмет научного интереса. Это прикладное занятие. С таким же успехом можно быть кандидатом управдомовских наук. Но дело не в этом. Дело в факте полного раздрая в системе знаний, заложенных в эту маленькую головку.

Теперь понятно, откуда эта система безусловных виртуальных доказательств? Если вы отследите биографии всех либерально-русофобских деятелей, то вы увидите ту же лоскутную картину. Фрагментарное знание из несвязанных областей. Скачки по верхам, без понимания сущности. Какие тут могут быть доказательства? Только одно — «как всем хорошо известно».

Результат закономерен. Понять, что несет девушка Олеся, совершенно невозможно. Она вынимает из глубин сознания все подряд, вставляет туда слово Россия, и на закономерный вопрос оппонентов, а есть ли этому доказательства, с автоматизмом, которому позавидует любая стиральная машинка, отвечает: «Это всем известно, это доказано». На повторную просьбу представить эти доказательства следует бессмертная ссылка на Google, которым вы должны воспользоваться сами, потому что она, Яхно, вам не прислуга. Шик, блеск, красота.

«Google вам в помощь» — этот аргумент стал просто классикой демагогической риторики русофобов. Наполнив бессмысленным мусором неразборчивое пространство Интернета, наши недорогие демократы на него же и ссылаются. Есть доказательства? Разумеется! Наши же писульки про это есть в Интернете! Мы сами себя доказываем. Россия — тирания, потому что мы уже об этом писали! А вы что, не читали? Google вам в помощь.

Вы не знаете, что Россия убивала мирных жителей в Сирии? Google вам в помощь! Вы не знаете, что в Донбассе есть российские войска? Google вам в помощь! Вы не знаете, что Россия хочет захватить Вселенную?! Google вам в помощь! Да что же это за Google такой?! А если у меня зуб болит, — Google поможет?

Что в сухом остатке? Демагогия в произвольной форме, без единого доказательства. Все они в офисе Псаки, Псаки в декретном отпуске, а где ее офис — не знает и сама Псаки. Одно радует: судя по всему, в Европе начинают понимать абсурдность и бесперспективность этого подхода.

Все четче осознание: лучше производить немецкие и французские малолитражки в России, чем американские в Европе. Лучше открыть свой рынок для российских товаров и получать свою долю на российском, чем наблюдать, как американские производители вытесняют европейцев с мировых рынков. Лучше сотрудничать с Россией, чтобы конкурировать с США на фоне китайской экономической экспансии, чем превращать Европу в филиал арабского мира и Турции.

Хочешь победить — опирайся на факты и доказательства. А не на то, что всем хорошо известно.