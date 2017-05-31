Грабители проломили голову мужчине на юге Москвы

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Москва, 31 мая. В Москве грабители напали на мужчину. Как рассказали в столичном ГУ МВД, 53-летнему местному жителю брызнули в лицо из баллончика, нанесли сильный удар по голове и украли сумку с деньгами.

Пострадавший был госпитализирован в больницу в закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом теменной области черепа и химическим ожогом глаз.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, передает телеканал «360».

Как сообщало агентство Ura.Ru, ранее в Екатеринбурге женщина избила ребенка на детской площадке из-за бутылки.