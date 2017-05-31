Ученые выяснили истинное происхождение древних египтян
Берлин, 31 мая. Немецкие ученые смогли с помощью анализа митохондриальной ДНК установить историческую родину древних египтян.
Исследование было проведено на основе анализа митохондриальных ДНК 151 египетской мумии из захоронения Абизир эль-Мелек. Ученые объяснили, что эта ДНК наследуется по материнской линии и характеризуется высокой скоростью мутирования.
Как отметили немецкие исследователи, древние египтяне пришли частично с Ближнего Востока, а не из глубин Африки. Скорее всего, они были выходцами из Леванты и Анатолийского полуострова.
Ранее ученые признали, что современные технологии не смогут спасти Землю от столкновения с астероидом.