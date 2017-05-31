Ученые выяснили истинное происхождение древних египтян 

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Берлин, 31 мая. Немецкие ученые смогли с помощью анализа митохондриальной ДНК установить историческую родину древних египтян.

Исследование было проведено на основе анализа митохондриальных ДНК 151 египетской мумии из захоронения Абизир эль-Мелек. Ученые объяснили, что эта ДНК наследуется по материнской линии и характеризуется высокой скоростью мутирования.

Как отметили немецкие исследователи, древние египтяне пришли частично с Ближнего Востока, а не из глубин Африки. Скорее всего, они были выходцами из Леванты и Анатолийского полуострова.

Ранее ученые признали, что современные технологии не смогут спасти Землю от столкновения с астероидом.