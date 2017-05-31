Посол Ирана в Афганистане ранен при взрыве в центре Кабула

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Кабул, 31 мая. Иранский посол в Афганистане пострадал в результате сильного взрыва сегодня утром возле президентского дворца и посольств Германии и Ирана. Об этом в среду сообщает ряд информационных агентств.

По данным иранской газеты «Иатимад», иранский дипломат Момаммат Реда Бархами получил ранения. Его жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Также сообщается, что другие дипломаты и сотрудники посольства не пострадали.

Ранее сообщалось, что частично было разрушено здание представительства радио и телевидения Ирана и государственного информационного агентства ИРНА.

Согласно последним данным, жертвами взрыва в афганской столице стали 90 человек.