Шойгу: «Эффективная армия» сэкономила для бюджета более 40 млрд рублей

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Москва, 31 мая. К настоящему моменту проводимая Минобороны РФ программа «Эффективная армия» позволила сократить более 40 млрд рублей для бюджета. Об этом сегодня рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Программа «Эффективная армия» предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий. Это позволяет сократить сроки проектирования и строительства в два раза», — отметил министр.

Шойгу отметил, что рамках программы были приняты особые меры для обеспечения военнослужащих жильем: поскольку во многих случаях Вооруженные силы не могут обеспечить жильем офицерский состав, размер компенсаций за найм жилья офицерами и прапорщиками был увеличен до рыночного уровня. Минобороны в настоящее время строит служебное жилье только для тех военнослужащих, кто не может снять квартиру или комнату — это позволило сэкономить значительные средства. Для Вооруженных сил оказалось более экономичным оплачивать офицерам съемное жилье.