Два подростка впали в кому после пожара в лифте многоэтажки в Златоусте

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Челябинск, 31 мая. Два обгоревших подростка были доставлены в областной ожоговый центр в Челябинске в состоянии комы в результате возгорания жидкости для розжига дров в лифте многоэтажки.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что два подростка, получили тяжелые ожоги после возгорания жидкости для розжига дров в лифте, они были подключены к аппаратам жизнеобеспечения и находятся в состоянии комы. Известно, что у одного из пострадавших имеются ожоги 60% тела, у второго — 90%. Инцидент произошел в Златоусте 29 мая. По словам очевидца, мальчики вошли в лифт, имея при себе три бутылки жидкости для розжига дров, через какое-то время в шахте послышались крики. Мужчина вызвал лифт на первый этаж, в котором находились горящие подростки, пишет Ura.ru Затем несовершеннолетних госпитализировали.