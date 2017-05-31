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Экономика
«Газпром» получил постановление об аресте акций «Газтранзита» на Украине

«Газпром» получил постановление об аресте акций «Газтранзита» на Украине

11:53  31 Мая 2017
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«Газпром» получил постановление об аресте акций «Газтранзита» на Украине

Москва, 31 мая. Российский газовый холдинг «Газпром» получил от Минюста Украины постановление об аресте акций «Газтранзита». Об этом сообщается в отчете газовой компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Документ был передан 12 мая через киевкое ПАО «Газпром».

В постановлении сообщается об  открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд украинских гривен (394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд украинских гривен (35,881 млрд руб.), а также наложении ареста на принадлежащие ПАО «Газпром» акции АО «Газтранзит».

Ярослава Замысловатова
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